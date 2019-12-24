Президент РФС Александр Дюков объяснил, что Футбольный союз не инициировал никаких разбирательств по поводу оскорблений нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы болельщиками "Спартака" на матче 18-го тура РПЛ.
"Что касается Дзюбы, РФС ничего не инициировал. Мы должны были отреагировал на инцидент в Сан-Марино. Мы очень много делаем для нашей первой команды, для ее продвижения в том числе и в регионах. И нам важно, в какой атмосфере проходят матчи. Нам атмосфера вражды не нужна, и мы будем с этим бороться. И нам не важно, на кого эта агрессия будет направлена — на игроков, тренерский штаб, медицинский персонал. Я считаю, что реакция РФС была адекватной. Этим болельщикам, которые себе такое позволили, не место на футболе.
Что касается травли футболиста на матче РПЛ, то решение должен принимать клуб. Если это устраивает саму лигу, тоже пожалуйста. Нас не устраивают только мат и файеры. А на сборной должна быть праздничная обстановка, негатив не помогает", - цитирует Дюкова Sport24.
Дюков: РФС ничего не инициировал по Дзюбе
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