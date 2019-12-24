» » Дюков: РФС ничего не инициировал по Дзюбе

Дюков: РФС ничего не инициировал по Дзюбе

Президент РФС Александр Дюков объяснил, что Футбольный союз не инициировал никаких разбирательств по поводу оскорблений нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы болельщиками "Спартака" на матче 18-го тура РПЛ.

"Что касается Дзюбы, РФС ничего не инициировал. Мы должны были отреагировал на инцидент в Сан-Марино. Мы очень много делаем для нашей первой команды, для ее продвижения в том числе и в регионах. И нам важно, в какой атмосфере проходят матчи. Нам атмосфера вражды не нужна, и мы будем с этим бороться. И нам не важно, на кого эта агрессия будет направлена — на игроков, тренерский штаб, медицинский персонал. Я считаю, что реакция РФС была адекватной. Этим болельщикам, которые себе такое позволили, не место на футболе.

Что касается травли футболиста на матче РПЛ, то решение должен принимать клуб. Если это устраивает саму лигу, тоже пожалуйста. Нас не устраивают только мат и файеры. А на сборной должна быть праздничная обстановка, негатив не помогает", - цитирует Дюкова Sport24.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Дюков Дзюба Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Дюков: РФС ничего не инициировал по Дзюбе
РФС не будет запрещать критику судей, но начнёт за неё штрафовать. Итоги исполкома
Дюков: нам нужна реформа, чтобы в РПЛ было больше игр 1
Смолов: наверное, с футбольной точки зрения больше хотел в "Зенит", чем в "Спартак" 7
Дюков: деградации российского футбола нет, но мы стоим на месте, играем так же, как и 10 лет назад 5
Смолов: я отказался от предложения из Китая, потому что деньги не главное 1
Колосков - о запрете на критику судейства: нельзя унижать честь и достоинство человека 5
Бутенко: запрет на публичную критику арбитров приведет к самоизлечению проблемы 3
Г. Иванов: - о запрете критики арбитров: они что, неприкасаемая каста?
Дюков: по реформе ПФЛ решение не принято
Президент РФС: по действиям в отношении болельщиков со стороны правоохранительных органов есть перегибы 2
Дюков: для школы, воспитавшей футболиста, должна быть выплата не менее 1 млн рублей 3
Дюков - о задержаниях фанатов перед игрой "Зенит" - "Спартак": у МВД была своя логика, она понятна
Матчи "Зенит" - "Локомотив" и "Динамо" - "Спартак" состоятся 29 февраля 2
АПЛ выступила с заявлением о расизме на матче "Тоттенхэм" - "Челси"
Лэмпард разочарован, что Моуринью назвал Рюдигера "не мужиком" 1
Роналду признался, что ему трудно забивать в чемпионате Италии 2
"Барселона" предпримет новую попытку заполучить Неймара
Дюков объяснил ужесточение наказания за критику судей 24
Агент Уремовича подтвердил интерес к футболисту со стороны клубов АПЛ 1
"Спартак" объявил об аренде Педро Роши во "Фламенго" 14
Моуринью: в Премьер-лиге нет места тому, что сделал Рюдигер 1
Экс-капитан "Сочи" Песегов: пока я единственный, кому выплатили бонус за выход в РПЛ
Жиру: будет сложно остаться в "Челси"
Источник: "Ювентус" выиграл борьбу за Холанда 1
Игнашевич: чувствую поддержку руководства "Торпедо". Контракт подписал с удовольствием 2
Новогодний ролик ЦСКА: Гогуа в образе Снегурочки спел: "А ну-ка, давай-ка" 5
"Торпедо" объявило о продлении контракта с Игнашевичем до 2023 года
"Манчестер Юнайтед" сообщил двум игрокам о намерении продать их в январе
Кудряшовым интересуются в Турции, Швейцарии и Катаре. Игрок хочет остаться в России
Все новости