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Дюков: почему не было повестки исполкома? Будем считать, что произошла техническая накладка

Президент РФС Александр Дюков объяснил, почему не было повестки исполкома.

"Почему не было повестки исполкома? Поверьте, это не моя инициатива. Будем считать, что произошла техническая накладка. У меня не было такого умысла и никогда не будет. Не будем держать в тайне те вопросы, которые хотим обсуждать. К сожалению, у меня нет столько времени, сколько бы вы хотели, но по поводу Исполкома вы будете иметь всю информацию сразу или после заседания", - цитирует Дюкова Sport24.


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Теги: Дюков
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