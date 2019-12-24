Президент РФС Александр Дюков объяснил, почему не было повестки исполкома.
"Почему не было повестки исполкома? Поверьте, это не моя инициатива. Будем считать, что произошла техническая накладка. У меня не было такого умысла и никогда не будет. Не будем держать в тайне те вопросы, которые хотим обсуждать. К сожалению, у меня нет столько времени, сколько бы вы хотели, но по поводу Исполкома вы будете иметь всю информацию сразу или после заседания", - цитирует Дюкова Sport24.
Дюков: почему не было повестки исполкома? Будем считать, что произошла техническая накладка
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