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Мариу: Роналду может переехать в Россию, если здесь будет команда, ставящая цель выиграть ЛЧ

Полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу ответил на вопросы о своем партнере по сборной Португалии Криштиану Роналду.

– О чем говорил после матча Семину Криштиану Роналду? Вы ведь были рядом.

– Что "Локомотив" мог атаковать больше. Я понимаю Криштиану. Ему было очень тяжело, потому что мы глубоко сели в защиту. С "Ювентусом" мы играли так, как могли. И у нас почти получилось.

– Криштиану – 35 лет. Как думаете: он может однажды оказаться в России?

– Почему нет? Если посмотрите на его карьеру, то он всегда искал вызов. С "Манчестером" Криштиану выиграл все, но захотел сделать то же самое с "Реалом". И добился своего. Теперь "Ювентус". Кто знает, что будет в будущем.

Если в России будет команда, которая будет ставить перед собой цель выиграть Лигу чемпионов, то Роналду может и переехать сюда. Все возможно.

– "Локомотив" – такая команда?

– Если "Локомотив" захочет пригласить игрока уровня Роналду, клубу придется инвестировать в это большие деньги. Но зато он получит выдающегося футболиста. Лучшего в мире.

– На ваш взгляд, Роналду лучше Месси?

– Конечно.

– Вы так говорите, потому что играете с Роналду в одной сборной?

– Нет, просто я знаю его историю: откуда он пришел, как работал, чем жертвовал. Я разделил с ним много счастливых моментов в сборной. И для меня Роналду – сильнейший. Но если вы считаете таковым Месси – это ваше мнение. Нет проблем.

"Российская газета"


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Теги: Мариу Роналду Локомотив Ювентус
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