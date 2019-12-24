Владелец "Спартака" Леонид Федун включил четырёх игроков своей команды в топ-5 футболистов России в 2019 году.
Голосование по определению лучшего футболиста года провели Российский футбольный союз (РФС) и издание "Спорт-экспресс".
Федун назвал следующую пятерку: защитник Георгий Джикия, полузащитник Роман Зобнин, защитник Самюэль Жиго (все — "Спартак"), нападающий Сердар Азмун ("Зенит") и вратарь Александр Максименко ("Спартак").
Федун включил четырёх игроков "Спартака" в топ-5 футболистов России в 2019 году
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