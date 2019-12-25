Полузащитник итальянского клуба "Альбинолеффе" Юрий Гонци, родившийся в России, заявил о желании выучить русский язык, а также отметил, что ему нравятся болельщики московского ЦСКА.
"Я почти сразу заговорил по-итальянски — с этим проблем не было. При этом русский окончательно забыл. Родители в детстве пытались водить на курсы родного мне языка, но с ним почему-то не пошло. Может, в скором времени начну изучать русский заново — такое желание точно есть.
Немного слежу за российским футболом. Главных звезд не назову, но мне очень нравится ЦСКА. У них крутые фанаты, поддержка напоминает мне итальянскую — такая же огненная атмосфера, преданные тиффози. Из игроков я всегда равнялся на Андрея Шевченко — болею за "Милан", здесь от Бергамо недалеко, а он был главной звездой моего детства. Из русских следил за Андреем Аршавиным", — сказал Гонци в беседе с Sport24.
Игрок "Альбинолеффе" Гонци: у ЦСКА крутые фанаты, поддержка напоминает мне итальянскую
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