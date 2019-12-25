Медведев и Игонин встретились с активными фанатами "Зенита"

Состоялась встреча с руководством Клуба.

Вчера в главном офисе сине-бело-голубых прошла запланированная встреча Генерального директора Александра Медведева с активом фанатов «Зенита». Также в мероприятии принял участие ветеран и экс-капитан команды - Алексей Игонин. pic.twitter.com/YHP6OTCSDn — Ландскрона (@landscrona) December 25, 2019

"Состоялась встреча с руководством клуба. Вчера в главном офисе сине-бело-голубых прошла запланированная встреча генерального директора Александра Медведева с активом фанатов "Зенита". Также в мероприятии принял участие ветеран и экс-капитан команды — Алексей Игонин.В рамках встречи прошел открытый и честный диалог участников — стороны подняли основные проблемы и обсудили возможные пути их решения.Также выразили взаимное желание придерживаться общих принципов взаимодействия клуба и фанатского движения ради сохранения и развития общей культуры боления за любимую команду как на стадионе, так и вне его", — говорится в заявлении "Ландскроны".