"Динамо" заинтересовано в подписании нападающего "Жилины" Роберта Боженика, сообщает "Чемпионат".
В 16 матчах чемпионата Словакии этого сезона 20-летний форвард провел забил три гола. На счету футболиста также 8 игр за сборную Словакии и три мяча.
Ранее интерес к Боженику проявлял московский ЦСКА. Агент футболиста в начале декабря назвал предложение армейцев "очень серьезным".
"Динамо" претендует на форварда сборной Словакии, которым интересовался ЦСКА
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