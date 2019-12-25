Четыре футболиста "Краснодара" были протестированы инспекторами Российского антидопингового агентства в ноябре.
"Краснодар" стал единственным клубом чемпионата России, игроки которого проверялись в этот месяц РУСАДА.
Внимания отечественных антидопинговых служб в ноябре удостоились вратарь Сергей Ещенко, защитники Андрей Ивашин и Николай Марков, а также полузащитник Илья Жигулев. Эти игроки еще не выходили на поле в основном составе команды в этом сезоне.
ТАСС
РУСАДА в ноябре тестировало футболистов только одного клуба РПЛ
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