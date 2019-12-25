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Игонин рассказал, что обсуждалось на встрече болельщиков "Зенита" с Медведевым

Экс-игрок "Зенита" Алексей Игонин рассказал, что обсуждалось на встрече болельщиков питерского клуба с генеральным директором Александром Медведевым.

"Мы разговаривали около двух часов, хотя думали, что это формальная встреча на полчаса. Мы не говорили о последних проблемах (акция "Фанат — не преступник"). Понятно, что люди, которые нарушают закон, должны быть наказаны. Мы говорили о том, чтобы была определена позиция в отношении "Зенита" и болельщиков.

Те дальнейшие ходы, которые предпримут активные фанатские движения, поддержит руководство клуба. В дальнейшем к диалогу хотим привлекать РФС и МВД. Здесь действительно надо понять, как у нас дома проходят дела. А потом уже выходить на федеральную повестку. В январе мы хотим обсудить это на круглом столе уже с представителями РФС, МВД и СМИ. Я в том числе формирую повестку возможного круглого стола", — цитирует Игонина "Спорт день за днем".


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Теги: Игонин Медведев Зенит
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