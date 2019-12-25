Бывший футболист "Зенита", а ныне главный тренер второй команды сине-бело-голубых Владислав Радимов рассказал об отношениях с наставником главной команды петербургского клуба Сергеем Семаком.
"Естественно, на людях я его называю Сергеем Богдановичем. Как-то на базе зашёл к нему в номер — обсудить какие-то рабочие моменты. Так увлеклись, что полтора часа проговорили о прошлом. А тут моей бабушке исполнилось 92 года… Выдала тут недавно: "92 праздновать не буду — только 95". Я возмутился в шутку: "Что, стол зажала? Давай тогда до сотки ничего не отмечать!". На самом деле бабушка у меня мировая. Шучу с ней: "Ты, как Бенджамин Баттон из фильма, с годами только молодеешь". Для своих лет выглядит — дай бог каждому. Как-то обмолвился в разговоре с Семаком, что у бабушки день рождения на носу. Он загорелся: "Давай зайду, поздравлю". У неё день рождения, 1 декабря, в этот раз на игру "Зенит" — "Спартак" пришёлся, где Кутепов в свои забил.
На следующий день я зашёл с девушкой поздравить бабушку. Говорю: "Сейчас ещё мой товарищ заглянет". И тут заходит Семак — цветы, конфеты, бутылочка коньяка. А что такого? Она и сейчас может выпить рюмочку. Блокаду прошла — такая закалка… А увидев Семака, расплакалась. От восторга! Когда была помоложе, звонила мне после матчей "Зенита", выговаривала: "Ну что, < … >, просрали? А что твой Аршавин кривоногий? Не может забить? Как Кержаков, в семиметровые ворота не попал?". А Семака она очень любит, прямо-таки боготворит. Фото с Сергеем Богдановичем повесила на видное место", — сказал Радимов "Чемпионату".
Радимов: увидев Семака, моя бабушка расплакалась
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»