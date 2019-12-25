» » Радимов рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак"

Радимов рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак"

Бывший футболист "Зенита", а ныне главный тренер второй команды сине-бело-голубых Владислав Радимов рассказал о несостоявшемся переходе в московский "Спартак" в середине 1990-х годов.
Фото: Sport24
"Предложение от "Спартака" было. Однажды перед тренировкой сборной Романцев поинтересовался: "Как ты смотришь на то, чтобы перейти в "Спартак"?". Я пошёл за советом к старшим товарищам – Валере Минько, Серёге Мамчуру, к сожалению, уже покойному. Минько сказал: "Тебе решать, но ты нам нужен". Какой после таких слов мог быть "Спартак"? До сих пор считаю, что правильно тогда поступил, и совершенно об этом не жалею", — рассказал Радимов "Чемпионату".

Напомним, Радимов в ходе своей карьеры защищал цвета ЦСКА, "Динамо" и "Зенита", а также выступал за "Сарагосу", "Левски" и "Крылья Советов".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Радимов Спартак Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Анчелотти: сомнений в мастерстве Кина нет, Платини тоже не сразу заиграл в "Ювентусе"
Сарабия: Неймар имеет большое влияние в раздевалке в "ПСЖ"
"Арсенал" проявляет интерес к Рабьо
Радимов: увидев Семака, моя бабушка расплакалась
Журналисты Cadena SER включили Яшина в символическую сборную всех времён
Голкипер "Реала" Лунин на Рождество сделал предложение девушке на поле стадиона
Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года, опередив Месси и Мбаппе 1
Клопп: игры АПЛ на Boxing Day — это преступление
Радимов рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак" 3
Альберто: сейчас "Лацио" нереально бороться за чемпионский титул
Гризманн: возможно, мы больше никогда не увидим такого игрока, как Месси
Роджерс: "Лестер" с нетерпением ждет матча с "Ливерпулем", командой топ-топ-класса
"Тоттенхэм" намерен продлить контракт с Дайером
Игнатьев - об итогах 2019-го года: команда года - сборная России, Дзюба много сделал для результата сборной и "Зенита"
Игонин рассказал, что обсуждалось на встрече болельщиков "Зенита" с Медведевым
Манджукич написал прощальное письмо: играть за "Ювентус" - это привилегия
Маркизио - Манджукичу: был очень рад играть с тобой, но прежде всего, узнать как человека
Клопп - об итогах 2019 года: одно слово - вау
Робертсон: если "Ливерпуль" начнёт оступаться, наши преследователи воспользуются этим
"Тоттенхэм" наложил запрет на посещение матчей фанатом, бросившим стакан в Кепу
Стадион "Нижний Новгород" передан в собственность региона
Стало известно, сколько Кавани будет зарабатывать в "Атлетико"
Запашный заявил, что готов пойти на фанатский сектор "Спартака" 19
"Монако" заинтересован в услугах Эмери
Кононов очнулся, Запашный готов идти на трибуну «Спартака», Слуцкий изящно грохнулся с лыж 2
Анелька признался, что ему стыдно за трансфер в "Ювентус"
Перес обратился к фанатам "Реала", поделившись планами на 2020 год
"Барселона" на зимние трансферы выделила 75 млн евро
"МЮ" готов заплатить за Мэддисона 90 млн евро
Ханданович раскрыл секрет успехов Конте: понимаю, почему он делает такую разницу
Все новости