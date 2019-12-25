"Предложение от "Спартака" было. Однажды перед тренировкой сборной Романцев поинтересовался: "Как ты смотришь на то, чтобы перейти в "Спартак"?". Я пошёл за советом к старшим товарищам – Валере Минько, Серёге Мамчуру, к сожалению, уже покойному. Минько сказал: "Тебе решать, но ты нам нужен". Какой после таких слов мог быть "Спартак"? До сих пор считаю, что правильно тогда поступил, и совершенно об этом не жалею", — рассказал Радимов "Чемпионату".
Напомним, Радимов в ходе своей карьеры защищал цвета ЦСКА, "Динамо" и "Зенита", а также выступал за "Сарагосу", "Левски" и "Крылья Советов".
Радимов рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак"
Бывший футболист "Зенита", а ныне главный тренер второй команды сине-бело-голубых Владислав Радимов рассказал о несостоявшемся переходе в московский "Спартак" в середине 1990-х годов.
Фото: Sport24
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