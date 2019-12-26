Бывший главный тренер "Спартака" Олег Кононов дал интервью, в котором заявил, что не обещал поставить фирменный спартаковский футбол за 4 месяца.
"Рассказываю, как было дело. Я выступал на конференции детских тренеров, и меня спросили — не применительно к "Спартаку", а вообще, — за сколько ставится атакующая комбинационная игра. В ответ я привел цитату Пепа Гвардиолы, который сказал, что первые 4 месяца вообще говорить не о чем, а эти самые 4 — тот срок, когда уже что-то может начинать вырисовываться.
Но только при соблюдении важнейшего условия — одного и того же состава, к тому же приспособленного к такой игре. Вот что главное, о чем никогда не вспоминали люди, которые обвиняли меня в таком обещании, которого я не давал!" — цитирует Кононова "СЭ".
Кононов считает, что не провалился в «Спартаке», и возглавил бы его снова. Ещё тренер обвиняет фанатов и неизвестных вредителей
Кононов: меня обвиняли в обещании, которого я не давал!
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