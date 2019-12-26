Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал решение московского клуба назначить на пост начальника команды Александра Стельмаха.
Александр Стельмах сменил на этой должности Сергея Якунчикова, который работал в ЦСКА с 2004 года. Сначала он был администратором, а в 2009 году сменил на посту начальника команды Стельмаха.
"Я очень рад назначению Александра Стельмаха, я его прекрасно знаю. Он большой и качественный профессионал с большой буквы, он был практически всю мою карьеру в моем штабе. В ЦСКА он проработал прекрасное время, когда он был в команде.
У Стельмаха большие достижения и большой вклад в успехах армейского клуба. Поэтому руководство ЦСКА абсолютно правильное решение приняло. Я надеюсь, что он с самой лучшей стороны проявит свои профессиональные качества. Тот сильный ЦСКА во многом олицетворяется с Александром Стельмахом. Я его сердечно поздравляю", — сказал Газзаев в беседе с Sport24.
Газзаев: рад назначению Стельмаха. Тот сильный ЦСКА во многом олицетворяется с ним
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