Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов, ставший обладателем премии "Первая пятерка" рассказал, почему смотрел в пол, когда показывали фрагменты его игры, а также оценил свое выступление в первой части сезона-2019/20.
— Сегодня показывали видео твоей игры, ты смотрел в пол и не смотрел на телевизор, почему?
— Мне было некомфортно это наблюдать, с комментариями о себе. Если это называется стеснением, возможно, присутствовало оно.
— Мы слышали, что ты хоть и получил эту награду, очень недоволен собой в этом сезоне. Можно конкретнее: чем именно? Чего тебе не хватает как вратарю?
— Считаю, в целом, можно быть лучше. Были игры, когда можно было сыграть лучше, это все видно после разборов матчей. Можно было пройти сезон лучше и нужно было больше работать над собой — рассказал Сафонов в беседе с Sport24.
Сафонов: можно было пройти сезон лучше и нужно было больше работать над собой
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