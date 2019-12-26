» » Чалый: УЕФА и Украина уничтожают крымский футбол

Чалый: УЕФА и Украина уничтожают крымский футбол

Гендиректор "Севастополя" и бывший наставник "Рубина" Валерий Чалый рассказал о положении крымских клубов.

"Могу сказать прямо, на сегодняшний день УЕФА и Украина уничтожают крымский футбол. По-другому это назвать не могу. Проводятся соревнования, но не одна федерация, ни крымская, ни севастопольская не входят в РФС. В 2014-м году две команды от Крыма и одна от Севастополя начали выступать в Южной зоне ПФЛ. Украина подала протест, который в УЕФА приняли, и наши клубы снялись с чемпионата. УЕФА приняло решение создать здесь особую экономическую футбольную зону.

На самом деле, я никакой помощи от УЕФА не вижу, а вот помощь от минспорта России есть. Самая главная беда в том, что страдают местные футболисты, родившиеся в украинский период. Даже дети, которые выступали в официальных украинских соревнованиях. Все они проходят по электронной системе УЕФА, как украинцы. И если они будут играть в российских лигах, то будут считаться там легионерами. Вот и представьте, могут ли наши крымские футболисты составлять конкуренцию своим сверстникам из других регионов России. Вдумайтесь, мы — регион России, а по футбольным законам УЕФА – легионеры в нашем футболе. Количество легионеров в ФНЛ 5 человек, а в ПФЛ, получается, путь и вовсе закрыт. А без второй лиги тяжело стать профессиональным футболистом, поскольку это неотъемлемая часть естественного карьерного роста футболиста. Вторая лига всегда была подпиткой для нашего футбола, и сейчас она в упадке, и мы видим, как сейчас провалились наши клубы в еврокубках. Это взаимосвязано", — приводит слова Чалого "Новый век".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Чалый УЕФА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Сафонов: не считаю, что провел сезон, из-за которого можно вызывать меня в сборную России
Ла лига на русском языке поздравила Черышева с днем рождения
Джеррард мечтает возглавить "Ливерпуль"
Александер-Арнольд: победа в АПЛ - мечта. Никогда не испытывал подобных чувств
Защитник "Лестера" Перейра: чемпионская гонка в АПЛ ещё не закончена
Эдерсон рассказал о взаимоотношениях с Алисоном
Моуринью: "Тоттенхэм" никогда не будет королём трансферного рынка
Болельщики "Кубани" попросили губернатора Краснодарского края передать команду группе инвесторов 1
Сафонов: можно было пройти сезон лучше и нужно было больше работать над собой
Чалый: УЕФА и Украина уничтожают крымский футбол 9
Умяров: все игроки "Спартака" наслаждаются времяпровождением с Тедеско 2
Экс-форвард "Зенита" Халк встречается с племянницей своей бывшей жены 1
Обладатель премии "Первая пятерка" Сафонов дал совет молодым футболистам
Уткин: Стельмах в бригаде Газзаева отвечал за судей. Первое чемпионство ЦСКА без него немыслимо 5
Ю. Газзаев: наши пути с "Енисеем" разошлись. Вчера мне позвонили и сказали, что мы расстаемся
Шапи и Сафонов получили награду в рамках премии "Первая пятерка"
Газзаев: рад назначению Стельмаха. Тот сильный ЦСКА во многом олицетворяется с ним 1
"Спартак" предложил Айртона "Фламенго" 12
Калешин: тренерами в России руководит страх. Не боятся Семак, Гончаренко и Карпин 3
Кононов: меня обвиняли в обещании, которого я не давал! 1
Рюдигер, которого оскорбили расисты, готов сыграть с "Саутгемптоном"
Кононов считает, что не провалился в «Спартаке», и возглавил бы его снова. Ещё тренер обвиняет фанатов и неизвестных вредителей 5
Радимов прокомментировал развод с певицей Булановой и рассказал, что встретил новую любовь 5
"Локомотив" интересуется защитником "Ганновера" Антоном 1
Источник: "МЮ" может купить Холанда, но будет вынужден продать Погба
"Манчестер Сити" не продаст Зане в январе
Радимов: "Зенит" побеждает в России, соперники ноют. А кто просит "Спартак" драться между собой? 17
Жиру может продолжить карьеру в Шотландии
Сборная России поздравила Черышева с днем рождения, вспомнив его гол в ворота Хорватии 1
После матча с "Краснодаром" в ЦСКА уволили начальника команды, назначив "виновным" за судейство в игре 14
Все новости