Гендиректор "Севастополя" и бывший наставник "Рубина" Валерий Чалый рассказал о положении крымских клубов.
"Могу сказать прямо, на сегодняшний день УЕФА и Украина уничтожают крымский футбол. По-другому это назвать не могу. Проводятся соревнования, но не одна федерация, ни крымская, ни севастопольская не входят в РФС. В 2014-м году две команды от Крыма и одна от Севастополя начали выступать в Южной зоне ПФЛ. Украина подала протест, который в УЕФА приняли, и наши клубы снялись с чемпионата. УЕФА приняло решение создать здесь особую экономическую футбольную зону.
На самом деле, я никакой помощи от УЕФА не вижу, а вот помощь от минспорта России есть. Самая главная беда в том, что страдают местные футболисты, родившиеся в украинский период. Даже дети, которые выступали в официальных украинских соревнованиях. Все они проходят по электронной системе УЕФА, как украинцы. И если они будут играть в российских лигах, то будут считаться там легионерами. Вот и представьте, могут ли наши крымские футболисты составлять конкуренцию своим сверстникам из других регионов России. Вдумайтесь, мы — регион России, а по футбольным законам УЕФА – легионеры в нашем футболе. Количество легионеров в ФНЛ 5 человек, а в ПФЛ, получается, путь и вовсе закрыт. А без второй лиги тяжело стать профессиональным футболистом, поскольку это неотъемлемая часть естественного карьерного роста футболиста. Вторая лига всегда была подпиткой для нашего футбола, и сейчас она в упадке, и мы видим, как сейчас провалились наши клубы в еврокубках. Это взаимосвязано", — приводит слова Чалого "Новый век".
Чалый: УЕФА и Украина уничтожают крымский футбол
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