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Обладатель премии "Первая пятерка" Сафонов дал совет молодым футболистам

Вратарь "Краснодара", обладатель премии "Первая пятерка" Матвей Сафонов дал совет молодым футболистам.

"В детстве я ошибался, что полностью не выкладывался на тренировках. Я был маленьким и не всегда был рядом человек, который бы меня направлял.

Хочу пожелать ребятам полностью отдаваться своему делу, и до конца верить, что у них получится. Можно отвлекаться на школу и другие занятия, это дети, но, если ты пришел на поле — думай только о футболе и живи этим.

Кого бы наградил премией из "Краснодара"? Таких много, этого достойны все, кто был номинирован. Много ребят из ЦСКА, Спартака, и других клубов РПЛ. Претендентов много — награду можно дать каждому", — рассказал Сафонов в беседе с Sport24.


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Теги: Сафонов Краснодар
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