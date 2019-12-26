Сафонов: не считаю, что провел сезон, из-за которого можно вызывать меня в сборную России

Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов ответил на вопрос о национальной сборной, подчеркнув, что самоцели попасть в главную команду страны у него нет.— До сих пор считаю, что мне рано — много над чем нужно работать. Если приходить в сборную — нужно быть уверенным, что будешь первым. Сейчас, когда есть возможность играть в молодежной сборной, зачем мне уходить в основную команду, если не буду там играть.Играть для меня важно — это интересно. Игры и эмоции — то, ради чего я занимаюсь футболом. Если я не буду получать в основной сборной, зачем туда идти?Стараюсь трезво оценивать свои возможности и считаю, что мне рано. Но я работаю над собой, и посмотрим, может, в скором времени что изменится. Не будем загадывать. Я не считаю, что провел сезон, из-за которого можно вызывать в сборную: я провел меньше 50 матчей. Самоцели попасть в сборную у меня нет.— Считаю, это неправильная формулировка. Каждый человек должен быть индивидуальностью. Пример: если я доиграюсь до сборной и стану там первым номером, не должны дальше говорить "о, новый Сафонов". Можно сравнивать, но не называть так.— Кто хорошо играет ногами. Алиссон, Тер Штеген, Эдерсон.