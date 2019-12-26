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Экс-инспектор ФИФА - о Стельмахе: работа с судьями невозможна, иначе арбитр - камикадзе

Бывший судейский инспектор ФИФА Натан Бартфельд прокомментировал новость о том, что Александр Стельмах будет назначен на должность начальника ЦСКА, где сменит Сергея Якунчикова.

"Понятие прошлых лет и нынешние понятия по работе с судьями — абсолютно разные вещи. Если раньше судья мог себе позволить искать момент для назначения 11-метрового удара, это было сделать проще. Сейчас пенальти либо есть, либо его нет. Это не спорный момент, его видно любому специалисту или неспециалисту. Спорный 11-метровый — не пенальти.

Так что я не верю, что сейчас работа с судьями возможна. Она всплывет моментально. Посмотрите, сколько камер. До миллиметра можно увидеть, за что назначен момент. Если назначат пенальти, которого не было, судья сам себя расстреляет. Чтобы сейчас так поступать, арбитр должен быть камикадзе.

Тот же Сухин знает, как зовут судей, он с ними работал. И что дальше? Сегодня другие времена. Кто раньше спокойно воровал, сегодня уже не способен на это, потому что тюрьма рядом", — цитирует Бартфельда "РБ-Спорт".


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Теги: Стельмах ЦСКА
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