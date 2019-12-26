Как сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, в 2020 году из бюджета на содержание "Ростов Арены" будет выделено 12 миллионов рублей. 20 декабря Ростовская область приняла стадион в свою собственность.
"Стадион "Ростов-Арена" принят 20 декабря в областную собственность. Предусмотрены средства с начала 2020 года в размере 12 млн рублей на его содержание", - цитирует Гуськова ТАСС.
Ранее Гуськов рассказал, что в 2020 году согласно предусмотренному порядку финансирования содержания "Ростов Арены" из федерального бюджета будет выделено 95% и еще 5% — из бюджета Ростовской области.
Стадион был построен к чемпионату мира 2018 года. Его вместимость составляет 43?432 человека.
"Ростов Арена" в 2020 году получит на свое содержание 12 миллионов рублей из бюджета области
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