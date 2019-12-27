Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал забавную историю из детства.
"Когда приехали в Жулебино, постоянно играли около дома. Приезжали после тренировок и шли играть в футбол на коробку. Со временем начал замечать, что там собиралось всё меньше людей. В итоге дошло до того, что народ туда ходить вообще перестал. Отец начал искать место, где мы могли бы играть и прогрессировать. Нашёл поле в 15 минутах от дома и сказал нам пойти туда.
Пришли к тому полю, увидели парня в "спортивках". Спрашиваем: "Вы играете?". Отвечает: "Играем, но со своими ребятами. Чужаков не пускаем". Делать нечего, пришли домой, рассказали об этом отцу. А он нас назад отправил! Мы опять обратно, ещё 15 минут. Как раз тогда с друзьями и познакомились. Они взяли нас, молодых, к себе в команду. И начали выигрывать", — сказал Бакаев в интервью "Чемпионату".
Бакаев: в детстве пришли с братом на коробку, а нам сказали: "Чужаков не пускаем"
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