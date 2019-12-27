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Бакаев: Дзюба шутил: "Остановись уже". Я ответил: "Ничего личного"

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал, при каких обстоятельствах решил взять 10-й номер в московском клубе. Смена игрового номера футболиста произошла перед началом текущего сезона.

"Очень сильно захотел себе "десятку" в "Спартаке", просто не мог удержаться. Не знаю, как отреагировали партнёры, но поначалу подкалывали. Говорили: "Ой, посмотрите, десятка идёт!". Кто? Да каждый второй, ха-ха.

В сборной России общаюсь со всеми. Пересекаемся в массажке, болтаем, смеёмся. Иногда смотрим фильмы с Джикией. Дзюба? Недавно надо мной пошутил. Сказал: "Остановись уже! В гонке ассистентов почти догнал". Ответил: "Ничего личного!" — сказал Бакаев в интервью "Чемпионату".


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Теги: Бакаев Дзюба Спартак Зенит
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