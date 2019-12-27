Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич считает, что способен заиграть в топ-клубе Европы, но не думает об уходе.
"Я всегда верю в себя и знаю, что могу играть в самых больших клубах, но я не думаю об этом, я не хочу терять концентрацию из-за того, на что я не могу повлиять.
Именно клуб решает, они в конечном итоге скажут, хотят ли продать меня, когда и за сколько. Рынок игроков в последнее время стал немного сумасшедшим, цифры могут не быть реалистичными, но это так.
Посмотрим, что будет летом, нет смысла говорить что-то заранее. Я хочу сначала помочь клубу, а после этого национальной команде", — приводит слова 22-летнего Влашича 24sata.
Sport24
Влашич: знаю, что могу играть в самых больших клубах, но не думаю об этом
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