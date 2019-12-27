Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич поделился мнение о текущей ситуации в чемпионате России.
После 19 туров в таблице РПЛ лидирует "Зенит". ЦСКА располагается на четвертой строчке, отставая от лидера на 11 очков.
"Зенит" ужасно силен, у них большое количество качественных футболистов и каждая потеря легко компенсируется.
Российская лига очень тяжелая, вы не можете нигде заранее записать себе в актив очки, и поэтому так много команд равных команд. Посмотрим, что будет происходить весной, кто будет усиливаться, кто будет в лучшей форме.
Наша главная цель — занять второе место и попасть в Лигу чемпионов, но мы не сдадимся даже если говорить о чемпионском титуле", — сказал Влашич в интервью 24sata.
Sport24
Влашич: "Зенит" ужасно силен, главная цель ЦСКА — занять второе место
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