Бывший футболист Рашид Рахимов предположил, почему игроки "Спартака" не попали в сборную десятилетию чемпионата России. В голосовании приняли участие болельщики, которые могли сделать свой выбор в сториз РПЛ в Инстаграме.
"Сложно сказать: надо понимать и разбирать каждого игрока, которого включили в сборную десятилетию. По каким выбирали критериям? Если говорить про игроков, которые вошли в состав — это стабильные на протяжении многих лет игроки. Они показывали и показывают определенный уровень, те же Акинфеев, Фернандес, Игнашевич — тут вообще не может быть вопросов.
Неприятно, что нет "Спартака", но опять же надо изучать, по каким меркам выбирали», — сказал Рахимов в разговоре с Sport24.
Рахимов: неприятно, что игроков "Спартака" нет в сборной десятилетия
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