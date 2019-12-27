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Гендиректор "Зенита" - об уходе Егорова: надеюсь, этим не ограничится, хотя крайнего нашли

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился мнением об уходе Александра Егорова с поста главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.

"Эта тема (возможной отставки Егорова) звучала ещё на совещании клубов, когда предлагалась реформа судейского департамента. Его отставка не была для меня неожиданностью. Теперь, не дожидаясь реформы, Егоров уходит в отставку. Надеюсь, что хотя и крайнего нашли, этим всё не ограничится – судейская реформа должна работать, чтобы все дискуссии вокруг судейских ошибок прекратились. Будет ли теперь лучше? Само по себе – нет. Только если реформа будет воплощена в жизнь", - цитирует Медведева "Чемпионат".


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Теги: Егоров Зенит
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