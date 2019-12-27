Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал уход Александра Егорова с поста главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.
"Надеюсь, что другой человек справится с этой работой намного лучше. Это тяжелая и расстрельная должность. Это решение РФС и, может, самого Егорова. Он пытался что-то сделать — на каком-то этапе получалось хуже, на каком-то — лучше. Время покажет, но это должность, которую не пожелаешь никому", — цитирует Газизова "Чемпионат".
Газизов - об уходе Егорова: расстрельная должность, которую не пожелаешь никому
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