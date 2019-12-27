» » Газизов - об уходе Егорова: расстрельная должность, которую не пожелаешь никому

Газизов - об уходе Егорова: расстрельная должность, которую не пожелаешь никому

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал уход Александра Егорова с поста главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.

"Надеюсь, что другой человек справится с этой работой намного лучше. Это тяжелая и расстрельная должность. Это решение РФС и, может, самого Егорова. Он пытался что-то сделать — на каком-то этапе получалось хуже, на каком-то — лучше. Время покажет, но это должность, которую не пожелаешь никому", — цитирует Газизова "Чемпионат".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Газизов Уфа Егоров
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Анчелотти не будет приобретать форварда этой зимой
"Рубин" предлагает нападающему "Краснодара" Игнатьеву контракт на 4,5 года 7
Спортдиректор "Тамбова" - об уходе Егорова: никогда не комментировал работу арбитров и не хочу
Газизов - об уходе Егорова: расстрельная должность, которую не пожелаешь никому 5
"Ростов" больше других команд РПЛ пострадал от судейских ошибок
Президент "Урала": я доволен уходом Егорова. Пусть наберется опыта
Хусаинов: в российском футболе метастаза раковой опухоли, сделать что-то нереально 4
Гендиректор "Зенита" - об уходе Егорова: надеюсь, этим не ограничится, хотя крайнего нашли 1
Рахимов: неприятно, что игроков "Спартака" нет в сборной десятилетия 6
Влашич: знаю, что могу играть в самых больших клубах, но не думаю об этом
Агент сообщил о соглашении Джаки с "Гертой"
Моуринью: играть через 48 часов — преступление
Сулейманов: в России не хотел бы играть нигде, кроме "Краснодара"
Стал известен предмет иска РФС к "Телеспорту" почти на 37 млн рублей 1
РПЛ определила сборную десятилетия. Мы предлагаем своих кандидатов, а вы решаете, кто лучший 8
Дюков: РФС будет использовать опыт Егорова в дальнейшей работе
Егоров: была проделана большая работа, и не все задуманное получилось реализовать 7
Егоров покинул пост главы департамента судейства и инспектирования РФС 20
Ярмоленко выбыл на месяц из-за травмы бедра
Эден Азар отказался от перехода в "Баварию" из-за брата
"Челси" нацелился на полузащитника "КПР"
Гвардиола назвал "чемпионский" гол Агуэро самым важным моментом в истории "Манчестер Сити"
Джеррард опроверг слухи об интересе к Жиру
Влашич: "Зенит" ужасно силен, главная цель ЦСКА — занять второе место 14
РПЛ назвала сборную десятилетия по версии болельщиков 42
Клопп рассказал о травме Хендерсона, полученной в матче с "Лестером"
Шишкин — о судействе в ФНЛ: когда тебя пытаются искусственно убить — любому не понравится
Бакаев: Дзюба шутил: "Остановись уже". Я ответил: "Ничего личного" 1
В возрасте 33 лет ушёл из жизни экс-футболист "Вольфсбурга" и сборной Казахстана Каримов
Бакаев: раньше приезжал на тренировки за четыре часа до начала 2
Все новости