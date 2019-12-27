Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал уход Александра Егорова с поста главы судейства и инспектирования РФС.
"Я никогда не лез в судейские дела, и сейчас лезть не хочу. Я никогда не комментировал работу судей, никогда. Даже комментировать не хочу. Лучше спросите меня по спортивной части, по команде, усиления. Судят нас плохо или хорошо — я это никогда не комментировал. Здесь мне сказать нечего.
Будет ли лучше? А мне не с чем сравнить. С чем сравнить? Нужно, чтобы прошло какое-то время, и будет понятно. Нужно, чтобы время показало, как будет в будущем", - цитирует Худякова Sport24.ru.
Спортдиректор "Тамбова" - об уходе Егорова: никогда не комментировал работу арбитров и не хочу
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»