Представитель "Телеспорта" прокомментировал информацию о том, что РФС подал иск к компании почти на 37 млн рублей.
"В связи с появлением в СМИ информации о подаче РФС искового заявления к АО "Телеспорт" сообщаем, что рассмотрение вопроса об упомянутых спорных платежах относится к компетенции агентства по страхованию вкладов, так как неисполнение произошло в связи с отзывом у обслуживающего АО "Телеспорт" банка, "Внешпромбанка", лицензии на осуществление банковской деятельности.
Денежные средства были списаны со счета АО "Телеспорт", но не поступили на расчетный счет РФС в связи с указанными обстоятельствами.
АО "Телеспорт" с пониманием относится к данному иску, так как он, по сути, является вынужденной мерой со стороны РФС", - цитирует представителя "Телеспорта" Sport24.ru.
"Телеспорт": иск со стороны РФС является вынужденной мерой
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