ЦСКА может начать платить аренду за выступление на собственном стадионе, сообщает "РБ-Спорт".
Напомним, в декабре президент армейцев Евгений Гинер передал 75% акций клуба государственной корпорации ВЭБ в качестве долга по кредиту в размере 240 миллионов долларов, взятого у ВЭБ на строительство арены. Таким образом стадион полностью перешел во владение госкорпорации.
По факту это означает, что новый владелец имеет право потребовать с ЦСКА деньги за аренду стадиона. Сколько она может составлять, неизвестно. Но если сравнивать с договорами клубов на аренду стадионов к чемпионату мира — 2018 у компании "Спорт-Инжиниринг", то не исключено, что армейцам платить около 2,5 миллионов рублей за каждый матч, проведенный на "ВЭБ Арене".
ЦСКА после передачи большей части клуба ВЭБ может начать платить аренду за использование стадиона
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