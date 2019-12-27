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ЦСКА после передачи большей части клуба ВЭБ может начать платить аренду за использование стадиона

ЦСКА может начать платить аренду за выступление на собственном стадионе, сообщает "РБ-Спорт".

Напомним, в декабре президент армейцев Евгений Гинер передал 75% акций клуба государственной корпорации ВЭБ в качестве долга по кредиту в размере 240 миллионов долларов, взятого у ВЭБ на строительство арены. Таким образом стадион полностью перешел во владение госкорпорации.

По факту это означает, что новый владелец имеет право потребовать с ЦСКА деньги за аренду стадиона. Сколько она может составлять, неизвестно. Но если сравнивать с договорами клубов на аренду стадионов к чемпионату мира — 2018 у компании "Спорт-Инжиниринг", то не исключено, что армейцам платить около 2,5 миллионов рублей за каждый матч, проведенный на "ВЭБ Арене".


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Теги: ЦСКА
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