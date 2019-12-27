Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал уход Александра Егорова с поста главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.
Об уходе Егорова, находившегося во главе департамента судейства и инспектирования РФС с мая 2018 года, стало известно 27 декабря. Он покинул занимаемую должность по собственному желанию.
"Егоров выполнил свою работу в судейском корпусе. Она кому-то не нравилась, а кому-то нравилась, он старался ее выполнять на высшем уровне. Могу сказать, что у него была тяжелая должность, но было принято такое решение", - цитирует Семина Sport24.ru.
Семин: Егоров старался выполнять свою работу в судейском корпусе на высшем уровне
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