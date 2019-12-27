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Александр Егоров ушёл в отставку. Судейство станет лучше или клубы просто нашли крайнего?

Глобальная реформа арбитража в российском футболе пройдёт без главы судейства и инспектирования, при котором вершилось самое плохое обслуживание матчей за последние годы
Фото: "Чемпионат"
Александр Егоров решил уйти сам. На недавнем исполкоме РФС руководитель российского футбола Александр Дюков говорил о том, что судейский комитет даст рекомендации только к февралю (в лучшем случае – в январе), но Егоров решил не затягивать бессмысленное. Начальство давало ему время до конца календарного года, чтобы исправить ситуацию, но финал первой части чемпионата показал – ничего лучше не стало.

- Я принял решение покинуть должность руководителя ДСИ (департаментом судейства и инспектирования). Считаю, что ДСИ была проделана большая работа, и не все задуманное получилось реализовать, - не стал ничего объяснять Егоров в последнем слове.

Правда, и объяснять ничего не нужно. Егоровым были недовольны все – болельщики (дело, конечно, привычное, но не в таких масштабах), футболисты, тренеры и руководители клубов. На общем собрании клубов РПЛ в начале сентября, как сообщали инсайдеры, Егоровым были недовольны 14 из 16 представителей клубов премьер-лиги. Про ядерный спич Гинера и прямые обвинения во взяточничестве вы наверняка помните сами.

Уже тогда был понятен размах кризиса. В российском футболе и раньше возникали проблемы с судейством (уместнее сказать, что они не прекращались), но такого не было, наверное, никогда. Ретроградный Будогосский (его сменил Егоров), вяло сопротивляющийся появлению в чемпионате VAR, и близко не вызывал столько раздражения.


Впрочем, бывало всякое.

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- Благодарю Александра Егорова за работу. Он активно участвовал в разработке судейской реформы. Считаю, что его опыт будет использован РФС в дальнейшей работе, в том числе для развития футбола в регионах, - так прокомментировал отставку президент РФС Александр Дюков.

О какой реформе идёт речь?


Ещё на ноябрьском исполкоме объявили, что Ашот Хачатурянц заменил на посту главы судейского комитета (не путайте с постом главы судейства и инспектирования – на тот момент это место ещё занимал Егоров)Николая Левникова. У многих возникали вопросы и раньше, чем именно занимается бывший бизнесмен в этом ведомстве – а теперь Хачатурянц его возглавил.


Под его руководством и будет проводиться реформа российского судейства. Её ключевые положения – ниже.

• Судейский состав будет расширен. Также берётся курс на его омоложение;
• для арбитров создадут свою турнирную таблицу. Публичный рейтинг обеспечит не только назначение на важный матч, но и зарплату;
• департамент инспектирования и судейства будет разделён – ради объективности;
• судей запретят критиковать официальным клубным лицам.

Насчет последнего уже решено – по итогам последнего исполкома РФС Александр Дюков рассказал журналистам, как это будет выглядеть. За критику арбитров теперь придётся платить. Согласно решению, футболисты, тренеры и руководители клубов смогут публично заявлять только об обращении в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. За нарушение этой нормы представители клубов РПЛ должны будут заплатить штраф от 200 до 400 тысяч рублей.

Как это будет реализовано, до конца непонятно, о чём сообщил сам Дюков. По его словам, судейскому комитету только предстоит решить, как именно будет работать система.

Итоги реформы Российский футбольный союз предлагает подводить не сразу, а через полтора-два года, когда получится организовать работу согласно новым методам.

Но станет ли после ухода Егорова лучше? Чемпионат возобновляется через два месяца!


Это главный вопрос. Есть два категоричных суждения – первое заключается в том, что глава судейства это пост дежурного стрелочника, второе – в том, что начальник виноват во всём.


Истина как всегда где-то среди крайностей. Конечно, Александр Егоров не участвовал в подготовке судей к работе – они уже работали в тот момент, когда он был назначен главой ведомства. С другой – у Егорова были довольно странные объяснения ошибок.

При уже прежнем главе судейства было вполне в духе объяснить, что Мешков не дал жёлтую Калугину за фол на Сигурдссоне (матч ЦСКА – «Сочи», исландец получил в результате нарушения травму), потому что «он подвис». А Мешков на следующий тур снова выходил работать.

Ну и, конечно, ставшее легендарным «никто бы не понял, если бы гол не был засчитан».

Но в любом случае на перестановки в департаменте судейства следует смотреть с позитивом. Будет лучше.

Потому что хуже уже быть не может.

Фото: twitter.com/sportexpress


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Теги: ЦСКА Гинер Егоров РФС Дюков Хачатурянц
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