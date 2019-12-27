Александр Егоров ушёл в отставку. Судейство станет лучше или клубы просто нашли крайнего?

Глобальная реформа арбитража в российском футболе пройдёт без главы судейства и инспектирования, при котором вершилось самое плохое обслуживание матчей за последние годы

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