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РФС присвоил семи учреждениям статус "Футбольная академия высшей категории"

25 декабря состоялось заседание Комиссии при президенте РФС по присвоению статусов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ряд учреждений получил статус "Футбольная академия", "Футбольная академия высшей категории", "Детский футбольный центр" или "Региональный центр РФС".

7 учреждениям присвоен статус "Футбольная академия высшей категории":

— АО "ФК "Зенит";

— ЗАО "ПФК "Крылья Советов";

— ЧОУ ЦОС "Локомотив";

— ЧУДО "Академия "Спартак" по футболу имени Ф. Ф. Черенкова";

— НЧОУ "СОШ-интернат "ФК "Краснодар";

— АО ФК "Ростов";

— ГБНОУ "Спортивный интернат "Чертаново" Москомспорта.

4 учреждениям присвоен статус "Футбольная академия":

— АНО "ПФК "Арсенал";

— ГАУ ВО "СК "Ротор";

— ООО "ФК "Рубин";

— АНО "ФК "Оренбург".

12 организациям присвоен статус "Детский футбольный центр"

— АУ УР ССШОР "ФК "Зенит-Ижевск" (г. Ижевск);

— ГАУ КО СШ по футболу "Калуга" (г. Калуга);

— ГБУ ФСО "Юность Москвы" Москомспорта (г. Москва);

— МАУ СШОР "Звезда" по футболу г. Перми (г. Пермь);

— МУ СШ №?7 (г. Петрозаводск);

— МАУ СШОР "Рассвет" (г. Красноярск);

— КГАУ СШОР по футболу "Енисей" (г. Красноярск);

— ОГБУ СШОР №?1 Текстильщик (г. Иваново);

— МБУ СДЮСОЦ (г. Струнино);

— АНО "ФК "Виктория" (г. Самара);

— МБУ СШ по футболу (г. Новосибирск);

— МАУ СШОР г. Бронницы им. А. Сыроежкина (г. Бронницы).

Статус «Региональный центр РФС» присвоен ГБУ ДО КК ДЮСШ "Академия футбола" (г. Краснодар)


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