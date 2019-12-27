25 декабря состоялось заседание Комиссии при президенте РФС по присвоению статусов. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Ряд учреждений получил статус "Футбольная академия", "Футбольная академия высшей категории", "Детский футбольный центр" или "Региональный центр РФС".
7 учреждениям присвоен статус "Футбольная академия высшей категории":
— АО "ФК "Зенит";
— ЗАО "ПФК "Крылья Советов";
— ЧОУ ЦОС "Локомотив";
— ЧУДО "Академия "Спартак" по футболу имени Ф. Ф. Черенкова";
— НЧОУ "СОШ-интернат "ФК "Краснодар";
— АО ФК "Ростов";
— ГБНОУ "Спортивный интернат "Чертаново" Москомспорта.
4 учреждениям присвоен статус "Футбольная академия":
— АНО "ПФК "Арсенал";
— ГАУ ВО "СК "Ротор";
— ООО "ФК "Рубин";
— АНО "ФК "Оренбург".
12 организациям присвоен статус "Детский футбольный центр"
— АУ УР ССШОР "ФК "Зенит-Ижевск" (г. Ижевск);
— ГАУ КО СШ по футболу "Калуга" (г. Калуга);
— ГБУ ФСО "Юность Москвы" Москомспорта (г. Москва);
— МАУ СШОР "Звезда" по футболу г. Перми (г. Пермь);
— МУ СШ №?7 (г. Петрозаводск);
— МАУ СШОР "Рассвет" (г. Красноярск);
— КГАУ СШОР по футболу "Енисей" (г. Красноярск);
— ОГБУ СШОР №?1 Текстильщик (г. Иваново);
— МБУ СДЮСОЦ (г. Струнино);
— АНО "ФК "Виктория" (г. Самара);
— МБУ СШ по футболу (г. Новосибирск);
— МАУ СШОР г. Бронницы им. А. Сыроежкина (г. Бронницы).
Статус «Региональный центр РФС» присвоен ГБУ ДО КК ДЮСШ "Академия футбола" (г. Краснодар)
РФС присвоил семи учреждениям статус "Футбольная академия высшей категории"
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