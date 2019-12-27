Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев порассуждал на тему слабого выступления российских команд в еврокубках. "Зенит", ЦСКА, "Локомотива" и "Краснодар" не пробились в евровесну.
"Мое мнение таково: определяющим фактором стали кадровые сложности. У ЦСКА большие, просто огромные проблемы с составом возникли на старте еврокампании. "Локомотив", наоборот, потерял всех своих лидеров в концовке, отсутствовала чуть ли не половина команды. Та же история и с нами. Когда играли важнейшие матчи с "Олимпиакосом" в отборе Лиги чемпионов, не могли рассчитывать на Ари, Мартыновича и Кабелла, травмировавшего в начале первой игры с греками. А равноценных замен не нашлось. Плюс фактор длинного сезона: к концу года периодические потери случались у всех, как из-за повреждений, так и карточек.
Эпидемия травм как раз и не позволила выступить российским клубам так, как в прошлые годы. Я считаю, что нет никакой большой системной проблемы, о которой сейчас громко говорят на каждом углу. Просто в конкретный сезон таково стечение обстоятельств. А в следующие годы, уверен, все будет намного лучшe", — цитирует Мусаева "Чемпионат".
Мусаев назвал причины неудачного выступления российских клубов в еврокубках
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