Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев оценил выступление команды в первой части сезона. "Горожане" занимают 2-е место в российской Премьер-лиге, но вылетели из еврокубков и Кубка России.
"Если по пятибалльной шкале, то где-то между "четверкой с минусом" и "тройкой с плюсом". Когда в межсезонье столкнулись с известными сложностями — уходом и травмами ключевых футболистов, — изначально понимали, что сезон получится очень непростым.
Если резюмировать вкратце: в чемпионате мы на втором месте, ровно прошли всю дистанцию, этим результатом довольны. Но вылет из Кубка России и еврокубков сильно расстраивает", — цитирует Мусаева "Чемпионат".
Следующий матч в РПЛ "Краснодар" проведет 1 марта 2020 года против "Уфы".
Мусаев поставил "Краснодару" оценку по итогам первой части сезона
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