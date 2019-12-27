Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян признан лучшим игроком команды по итогам ноября и декабря. За 27-летнего футболиста проголосовало большинство болельщиков (34%) на официальном сайте донского клуба.
Второе место занял Бактиер Зайнутдинов (19%), тройку замкнул Матиас Норманн (14%).
В текущем сезоне Байрамян провел за "Ростов" 19 матчей, в которых забил 4 мяча и сделал 5 голевых передач.
Болельщики признали Байрамяна лучшим игроком "Ростова" в ноябре–декабре
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