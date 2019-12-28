Защитник хоккейной сборной России Егор Замула рассказал о своем отношении к тому, что фанаты национальной футбольной команды начали хейтить и оскорблять нападающего Артема Дзюбу.
"Скорее всего, это фанаты "Спартака". Не понимаю, зачем свистеть на Дзюбу, если человек забивал важнейшие голы за сборную России? Он же страну спасал — например, когда забил Испании. Зачем оскорблять Дзюбу бранными словами? Не понимаю. Он ведь лучший футболист России на данный момент. У других просто нет шансов к нему приблизиться. Это мое мнение. Федор Смолов — да, техничный футболист. Но в ключевой момент он не сыграл так, как надо", - цитирует Замулу "Матч ТВ".
Замула: зачем оскорблять Дзюбу бранными словами? Не понимаю
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