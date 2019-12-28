Известный агент Алексей Сафонов в телепрограмме "Инсайдеры", ранее представлявший интересы нападающего Артема Дзюбы, рассказал о сотрудничестве с футболистом, который в прошлом играл за "Спартак", а в настоящее время является игроком "Зенита".
"Я был агентом Дзюбы 4-5 лет. Почему расстались? Контракт кончился, не стали продлевать. Сложный ли он клиент? Да, непростой. Многое решает отец.
В свое время такая обстановка складывалась, что Дзюба хотел играть именно в "Спартаке". Думаю, не сложились отношения с Асхабадзе и Карпиным, они его оттуда выдавливали.
Учитывая, что у меня были нормальные контакты с Карпиным, я попадал между двух огней", — сказал Сафонов.
Бывший агент Дзюбы: Карпин и Асхабадзе выдавливали его из "Спартака"
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