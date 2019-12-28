» » Уткин: я могу озвучить FIFA с отрывом лучше всех. Но это как секс с Джессикой Альбой

Уткин: я могу озвучить FIFA с отрывом лучше всех. Но это как секс с Джессикой Альбой

Известный в прошлом комментатор, а в настоящее время спортивный блогер и журналист Василий Уткин объяснил, почему он хочет озвучить видеоигру FIFA, в чем ранее неоднократно признавался.

"Василий, а чем именно вас так привлекает озвучка FIFA? Это какой-то особый кайф от процесса? Или особые ощущения после?" — спросили у Уткина в инстаграме.

"Да потому что я это могу сделать с отрывом лучше всех, — ответил журналист. — Это совершенно очевидно. Всегда, когда у меня возникают какие-то выраженные мечты, это бывает потому, что я уверен подобным образом".

Отвечая на вопрос о том, планирует ли он комментировать футбольные симуляторы уже в ближайшем будущем, Уткин написал: "Это область не моего планирования. Как и секс с Джессикой Альбой. Я не откажусь".

Василий также признался, что сам очень редко играет в компьютерные игры: «Я вообще практически не играю в комп. Я работаю на компе. У меня нет ощущения отдыха от этого".

Sport24.ru


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Теги: Уткин
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