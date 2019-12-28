Джеки Муал, агент защитника греческого ПАОК Димитриса Яннулиса, прокомментировал информацию о том, что игроком интересуется московский "Локомотив".
"Интерес "Локомотива" к Димитрису? Да, интерес есть. Они заинтересовались им еще три недели назад", - цитирует Муала Sport24.ru.
24-летний Яннулис, выступающий на позиции левого защитника, в сезоне-2019/20 провел за ПАОК 20 матчей (с учетом всех турниров), забил один мяч и сделал пять голевых передач. Футболист, в активе которого семь матчей за сборную Греции, связан с клубом из города Салоники контрактом до лета 2022 года.
Агент подтвердил интерес "Локомотива" к греческому защитнику Яннулису
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