Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в Англии.
Как сообщает The Sun, в услугах 21-летнего форварда заинтересован клуб "Брайтон", который занимает 14-е место в таблице АПЛ. Трансфер может состояться в зимнее трансферное окно.
Прошедшим летом Чалова в своих рядах хотел видеть другой клуб АПЛ "Кристал Пэлас", но ЦСКА предложение отклонил.
Чалов в нынешнем сезоне забил шесть мячей и сделал пять голевых в 27 матчах.
"Брайтон" хочет подписать Чалова в январе
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