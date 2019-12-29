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"Брайтон" хочет подписать Чалова в январе

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает The Sun, в услугах 21-летнего форварда заинтересован клуб "Брайтон", который занимает 14-е место в таблице АПЛ. Трансфер может состояться в зимнее трансферное окно.

Прошедшим летом Чалова в своих рядах хотел видеть другой клуб АПЛ "Кристал Пэлас", но ЦСКА предложение отклонил.

Чалов в нынешнем сезоне забил шесть мячей и сделал пять голевых в 27 матчах.


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Теги: Чалов Брайтон ЦСКА АПЛ
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