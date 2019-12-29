Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал ситуацию с полузащитником Алексеем Суторминым. Обстоятельства перехода футболиста были скандальными, он сперва перешёл из "Оренбурга" в "Рубин", а затем оказался в "Зените". Вскоре стало известно, что, по официальным данным, "Зенит" заплатил за игрока лишь 50 тыс. рублей.
"Не жалеем ли о переходе Сутормина? Он сыграл 15 матчей, это немало. Абсолютно не жалею о его переходе. Это игрок, который приносит пользу, вышел — забил. Адаптируется к нашему режиму и со временем вырастет. Невозможно быть лидером "Оренбурга", а потом прийти и сразу же стать лидером "Зенита". Доволен тем, как он работает, это полезное приобретение.
Сутормин играет на разных позициях. Когда мы его брали, у нас и Караваева не было. Алексей может сыграть и выше, и ниже. По-моему, всё логично, мы же можем играть с 11 игроками весь сезон.
Угрызения совести? У кого и за что? За то, что он выбрал "Зенит" и перешёл сюда? 50 или 100 тысяч за него отдали — меня это абсолютно не волнует", — сказал Семак "Чемпионату".
Семак: меня абсолютно не волнует, отдали за Сутормина 50 или 100 тыс. рублей
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