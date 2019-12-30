Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, родившийся на Украине, высказался о событиях на востоке страны.
"После начала известных событий ни разу там не был. Ни в Луганске, ни у родителей, которые живут там. Какое тут еще может быть мнение? Война — самое плохое, что может быть. Все, что можно решить дипломатическим путем, так и надо решать. Я всегда за то, чтобы люди нормально жили. Чтобы они не страдали, не было братоубийственной войны. Когда моя бабушка была жива, она всегда говорила: "Главное, чтобы не было войны". Думал: "Ну как же, мы в такое время живем, какая здесь война?". До сих пор в голове не укладывается, как это стало возможным. Для меня это очень больно и горько.
Кто-то поддерживает одну сторону, кто-то — другую. Брат, который там жил, оттуда уехал. Сестра какое-то время жила у меня в Санкт-Петербурге, а потом сказала, что слишком сильно любит свой родной город и вернулась обратно.
Говорил ли с Ракицким об этом? Думаю, у нас схожее мнение по этому вопросу. Он далек от политики, и самое главное здесь только то, что погибают и страдают люди. Это большая беда", — цитирует Семака "Чемпионат".
Семак — об Украине: для меня это больно и горько. Погибают и страдают люди. Большая беда
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