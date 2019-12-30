Превосходство «Зенита», провал в еврокубках, судейская катастрофа. Каким запомнится футбольный 2019 год

«Зенит» – снова российский гегемон
Ситуация вроде бы сама собой разумеющаяся, учитывая корни футбольного руководства и руководства страны, внимание к клубу Алексея Миллера, возможности «Зенита» в сравнении с другими. Только вот, несмотря на всё это, сине-бело-голубые не могли стать чемпионами три сезона подряд.
Потому возвращение «Зенита» на вершину – действительно событие. Для этого Сергею Семаку не понадобились оптовые закупки в Аргентине, а безоговорочность доминирования на внутренней арене определили 3 трансфера зимы-2019 – Ракицкий, Барриос, Азмун.
Надолго ли установится диктатура «Зенита» в российском футболе, наверняка не скажешь – на бумаге-то он должен становиться чемпионом каждый год, но больше трёх титулов подряд у нас, к счастью, никто не берёт. Однако насчёт второго сомневаться не приходится: на зимний перерыв «Зенит» ушёл с 10-очковым преимуществом и без еврокубковой весенней нагрузки. Можно даже сказать, что наиболее интересным вызовом станет участие в Кубке России.
Удивительный плей-офф ЛЧ и лучшая чемпионская гонка АПЛ
Авторам Русфутбола остаётся только сожалеть, что зарубежный футбол аудитории нашего портала совсем не интересен. Весной 2019-го за границей творились действительно эпохальные вещи: в Лиге чемпионов постоянно случались камбэки один другого невероятнее, а в Англии закусились две сильнейшие команды в истории премьер-лиги.
И поскольку они существуют в одно время, «Ливерпуль» с выдающимися 97 очками финишировал лишь вторым после «Сити», хотя в любой другой сезон такого результата хватило бы для титула. Зато команда Юргена Клоппа даже без своих лидеров уничтожила «Барселону» в ответном полуфинале ЛЧ, а в решающем матче одолела «Тоттенхэм», который в свою очередь в полуфинале отгрузил три за тайм великолепному «Аяксу». И это только часть сумасшествия, которое творилось в плей-офф!
Месси опять на вершине
Несмотря на ливерпульский кошмар, год получился великолепным для Лионеля Месси. Верится с трудом, но аргентинец, которого многие считают лучшим игроком в истории, три года подряд не получал главных индивидуальных наград, но в этом получил призы и от УЕФА, и от ФИФА, и от France Football. Вёрджилу ван Дейку не хватило немного, как и всему «Ливерпулю» – вряд ли бы голландца прокатили мимо всех наград, стань он чемпионом АПЛ.
Многие хотят уехать в Европу, но никто не может
В клубы топ-чемпионатов, не принадлежащих русским владельцам, наших футболистов по-прежнему не берут, хотя такого количества слухов и намерений уехать за рубеж не приходилось слышать давно.
Бодро заявлял о мечте уехать в АПЛ Дзюба, связавшийся для этой цели с Жорже Мендешем, но тот, по словам Вадима Васильева, про нашего бомбардира уже не помнит. К лучшему голеодору сезона 2018/19 Фёдору Чалову присматривался «Кристал Пэлас», но получил отказ от Евгения Гинера. Деньги всё равно ушли бы ВЭБу за кредит на стадион, который невозможно выплатить и который привёл ЦСКА в руки госкорпорации.
Некстати к Лиге чемпионов травмировались братья Миранчуки, но Алексей успел восстановиться и привлечь внимание «Ювентуса». Зачем – непонятно, ведь атакующая линия укомплектована, но дальше переговоров дело при запрашиваемых «Локомотивом» суммах всё равно зайти не могло. Наконец, «Боруссия» вроде бы интересовалась Шапи, но «Краснодар» ясно дал понять, что выращивает игроков для себя, а не для топ-клубов.
Впрочем, Иван Игнатьев нашёл выход и эффектно подвёл черту под всей темой русских за границей в презентационном ролике «Рубина».
Иван Игнатьев - игрок «Рубина» ? pic.twitter.com/j7XIRZewvD— «Рубин» Казань (@fcrk) December 28, 2019
Наши – никто в еврокубках
Впрочем, российские клубы ответили на вопрос Ивана «Зачем ехать в Европу?» очень красноречиво: судя по интервью другого Ивана, Облякова, за поражение даже от последней команды Ла Лиги с ЦСКА нечего спрашивать – это всё равно Испания.
Но ладно бы дело было только в Испании: наших в этой еврокубковой кампании унижали и греки, и швейцарцы, и болгары, и, прости господи, венгры. Объяснить все эти поражения словами «Это Испания» не получится. Печально, что куда больше подходит другое объяснение: «Это Россия».
После этой еврокубковой осени воспринимать наш чемпионат кроме как возню в песочнице на фоне мирового футбола трудно. Российские клубы походили на животных, за которыми хорошо ухаживали в зоопарке, но которых внезапно выпустили в дикую природу. И там даже менее откормленные, менее крупные, но голодные, злые и привыкшие к постоянной борьбе (хотя какая борьба в чемпионате Болгарии?) звери без проблем с ними разобрались. Ну а мы возвращаемся снова в свою позолоченную клетку.
«Ростов» – пятая сила в России, у «Спартака» снова проблемы
Одним из немногих поводов для гордости за наш чемпионат в последние годы была плотность, способность каждой команды при желании и адекватном судействе обыграть кого угодно, но уже после трети чемпионата в таблице появилось небывалое расслоение между лидирующей пятёркой и всеми остальными, хотя гранды, как показали еврокубки, не прибавили.
Кто прибавил – так это «Ростов». На протяжении долгого времени жёлто-синие показывали, каким должен быть клуб в провинции – новенький стадион заполнялся на 30 тысяч даже в рядовых матчах, команда показывала привлекательный футбол, раскрывала новые имена, на деньги от продажи которых можно сформировать солидную часть бюджета.
Пока карета ещё не превратилась в тыкву, но в долговечность этой сказочной истории после того, как стало известно о долгах по зарплатам и разногласиях руководства с властями, верится слабо.
Тем не менее, пока «Ростов» занимает место «Спартака» в еврокубковой пятёрке, откуда красно-белые взяли самоотвод, сначала оставив Олега Кононова, а потом затеяв перестройку, которая сейчас ведётся на расстоянии одной победы от переходной зоны. И дело уже не в Глушакове и Комбарове.
«Тамбов» весь сезон играет в Саранске, а «Мордовия» – на старом стадионе
Главный кошмар и позор РПЛ. К матчам в других городах все давно привыкли, но это не значит, что об этом не нужно говорить. Тем более речь тут идёт не о 3-4 матчах, как случалось у «Енисея» и других команд, а о полном сезоне! Зачем тамбовские власти тратят деньги на клуб, играющий в другом городе? Использование наследия Чемпионата мира поражает.
Новые «Динамо» и «Рубин»
«Динамо» всё-таки открыло свой стадион, когда-то споривший с «Открытием» за право принимать мундиаль. От духа старой арены не осталось и следа, зато новый проект действительно вышел очень крутым. Но интерес к нему быстро улетучился, ведь после 40 потраченных на трансферы миллионов команда заглянула в зону прямого вылета. Оптимизма немногочисленным болельщикам придаёт только то, что ближе к зиме ожил Филипп, а у Кирилла Новикова пошло в главной команде.
«Рубин» вряд ли будет тратить сопоставимые деньги, но Леонид Слуцкий всё-таки оказался в Казани и уже зазвал туда Ивана Игнатьева. Проблемы у команд схожие: нет результатов, на трибунах нет болельщиков (да и «Казань Арену» от футбола будто оберегают). У обеих команд есть только амбиции, а что от них останется к концу 2020-го – одна из интриг наступающего года.
Хороший год сборной России
Ну а главным событием 2020-го станет чемпионат Европы – второй подряд крупный турнир, проходящий в России. На этот раз наша команда сыграет не все матчи дома, но страна снова ждёт прохода в плей-офф.
Возможно, и зря – бельгийцы нам уже всё показали, датчане вполне ещё могут показать, финны способны навязать неприятную игру в стиле своих хоккейных коллег. Но всё-таки, несмотря на разгром от Бельгии, сборная России скорее порадовала в прошедшем году и во многом его спасла. Да, соперники нам достались слабые, однако отношение ребят к делу даже при разгромном счёте вселяет надежду, что нашему футболу, несмотря на выступления клубов, ещё не пришёл конец. На Евро будет гораздо труднее, но спустя 2 года сборная России начнёт домашний крупный турнир на совсем другом эмоциональном фоне.
Интернет круче ТВ и в футболе
«Матч ТВ» вызывал реальный интерес своей деятельностью только на первых порах, но большинство интересных кадров оперативно покинуло канал, а на самом холдинге, кроме трансляций, смотреть давно нечего. Выручает YouTube – мощнейший год в футбольном его сегменте выдали Евгений Савин и Василий Уткин (экс-сотрудники «Матча», кстати).
«КраСава» поговорил, кажется, со всеми заметными русскоязычными футбольными людьми, добрался до Хави и Джеррарда и углубился в проблемы российского футбола выпусками про «Аланию», «Ротор» и фанатов. Автор «Футбольного клуба» резонировал каждую неделю и даже получил за свои яркие спичи про Алана Агузарова (таково мнение самого Уткина) из балончика «черёмухой».
Ну а Rambler посредством онлайн-кинотеатра Okko нанёс мощный удар по «Матчу», впервые уведя с телевидения самую популярную футбольную лигу мира.
Кокорин и Мамаев на свободе, Глушаков развёлся
Осень 2018-го вызвала небывалый интерес к российскому футболу у публики, далёкой от него. Увы, по безрадостным и скандальным поводам. В 2019-м тюремная история Кокорина и Мамаева подошла к концу, а семейная Глушакова – потихоньку сошла на нет. Возвращаться ко всему этому нет никакого желания.
Начал появляться ВАР. Без повторов – совсем беда
Технологии наконец пришли в российский футбол, пусть и ограниченно. Андрей Червиченко, конечно, метко сказал: «ВАР ещё толком не появился, а наши уже научились его обманывать». Качество судейства было омерзительным, и даже повторы не гарантировали его, например, в матчах «Зенит» – ЦСКА и «Краснодар» – ЦСКА, но помогали во многих других моментах.
Впрочем, эпизодов, где ничто не помогло арбитрам принять верное решение, было несоизмеримо больше, так что Александр Егоров каждый тур был вынужден выдумывать отмазки для своих подчинённых и закономерно лишился поста.
Весной технология ВАР должна заработать на всех матчах РПЛ, потому «Оренбург», возможно, всё-таки пробьёт пенальти в домашнем матче, а хотя бы больше половины игр пройдёт без судейских скандалов. Англия показывает, что споры продолжат бушевать, но, быть может, хотя бы очевидно возмутительных «косяков», целью которых не является манипуляция над результатом, станет поменьше.
Путь Дзюбы и футбол не для фанатов
Футбольный год в России закончился на совсем не праздничной ноте: о вылете наших клубов из еврокубков мы уже упоминали, но неприятное противостояние началось и внутри страны. Артём Дзюба за месяц прошёл (ну, вы поняли) путь от народного любимца до самого ненавидимого футболиста России.
Всего этого можно было бы избежать, если бы на оскорбления кучки фанатов в Сан-Марино не последовало бы мощной реакции от РФС и обиды самого Дзюбы. Фанаты «Спартака» поняли, что попали в самое сердце и заряжали про давно забытого воспитанника в Екатеринбурге. В обыденную ситуацию с нецензурщиной (расскажите об этом Кононову Олегу и Широкову Роману) вмешалась даже РПЛ, ну а в Петербурге болельщиков «Спартака» ждал горячий приём с Центром Э и задержаниями за «кривоногого Дзюбу». Сам Артём в очередной раз самоутвердился в микст-зоне.
В итоге ситуация, которая не стоила вообще ничего, даже пресловутого яйца, переросла в массовые задержания, протестную акцию всех фанатов РПЛ, а в МВД решили в дальнейшем вести себя по отношению к фанатам ещё жестче и вытурить с и так полупустых трибун самую активную часть зрителей. Впрочем, это то редкое событие 2019-го, почему-то порадовавшее большинство наших читателей.
Фото: Getty Images, BT Sport, ПФК ЦСКА, Sport24, РИА Новости, Красава, Чемпионат, Ландскрона