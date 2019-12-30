Егорова обвинили в давлении на инспекторов и продвижении любимчиков, Семак дал яркое интервью. Главное за день

Новые обвинения в адрес Егорова
Вместо того, чтобы спокойно готовиться к празднику, журналист «Бизнес-Онлайн» Иван Карпов продолжил добывать инсайды о российском футболе и сегодня представил материал про Александра Егорова, недавно покинувшего пост департамента судейства и инспектирования.
В статье приводится список так называемых «приближённых» к Егорову арбитров, которые могли судить как угодно и всё равно получали дальнейшие назначения – Васильев, Волошин, Карасёв, Мешков, Вилков, Лапочкин. Последние двое получили 7 и 5 двоек соответственно, но продолжали работать если не главным арбитром, то резервным или видеоассистентом. А вот Москалёву и Левникову (сын главы судейского комитета Николая Левникова, с которым у Егорова напряжённые отношения) одной двойки хватило для отстранения.
Оценки тоже подгонялись под нужный ответ. По данным источника, существовало даже 2 варианта. Если ситуация получала резонанс, Егоров при необходимости возвращал рапорт инспектору и в случае отказа поменять оценку дело доходило до экспертно-судейской комиссии. Если же всё было тихо, Егоров мог позвонить инспектору напрямую.
Приводится пример инспектора Кулагина, отказавшегося поставить плохую оценку арбитру Фёдорову, и впоследствии уволенного. А вот инспектор Резников поставил арбитру Панину положительную оценку за матч «Чертаново» – «СКА-Хабаровск» и, несмотря на безумный пенальти в пользу нарушителя (смотрите чуть ниже), Панин получил назначение на матч премьер-лиги «Ахмат» – «Рубин», где даже не разобрался, какому игроку показывать карточку.
Ну а слова Егорова о том, что ВАР не вмешивается, если вратарь обеими ногами вышел за линию ворот до удара, на этом фоне уже кажутся мелочью.
Семак – о молодёжи, Дзюбе, темнокожем ребёнке, цене Сутормина
Главный тренер «Зенита» дал большое интервью «Чемпионату», где прокомментировал многие громкие темы. Мы выбрали главные цитаты.
О том, почему в «Зенит» не играют свои воспитанники:
– В низших дивизионах Италии или Испании даже у молодых игроков есть хороший базовый уровень. У нас этого нет. В Европе в 21 год есть игроки, которые третий сезон играют в ЛЧ на лидирующих позициях, а у нас в 25 — молодой.
Единственный путь попасть в основу – быть суперталантом. Не понимаю, как можно игрока из второй лиги поставить в состав «Зенита». Чтобы сюда попасть, нужно быть лидером команды не ПФЛ, а РПЛ, как Сутормин. В Европе тоже мало игроков, которые приходят из низших лиг. «Бавария» кого захотела, того и берёт. Искусственно внедрять молодых в состав мне абсолютно не интересно. Как я могу воспитывать молодёжь? В команду должны приходить игроки, которые уже готовы.
О ситуации с Дзюбой:
– Ненормально то, что происходит. Тем более на матче сборной. Виноваты только те люди, которые ведут себя так, как эти фанаты. Конечно, надо задерживать виновных, а невиновных оставить в покое.
О безразличии к сумме трансфера Сутормина:
– Он сыграл 15 матчей, это не мало. Абсолютно не жалею о его переходе. Невозможно быть лидером «Оренбурга», а потом прийти и сразу же стать лидером «Зенита». 50 или 100 тысяч за него отдали — меня это абсолютно не волнует.
Я – часть системы? Да какой? Я главный тренер и выполняю ту работу, за которую отвечаю. Малком сидел в самолёте и летел в «Рому». Так его в воздухе развернули, и он полетел в «Барселону». Никто даже не сказал ничего: ну, решил и решил. Сутормин тоже принял решение, руководство клубов договорилось, трансфер совершён.
О судействе:
– А когда было хорошо? Ошибки есть, но иногда поднимается такая истерика, на мой взгляд, неадекватная. Половину решений просто не замечают, потому что каждый болеет за одну из сторон.
Про удалённый пост о Кокорине:
– Мне нужно было детальнее ознакомиться с ситуацией. Мне не совсем правильно преподнесли информацию. Что имел в виду, написав, что в такие ситуации попадал каждый мужчина? Не что каждый попадал именно в такую ситуацию, а то, что каждый мужчина может попасть в драку. Хорошо, если это была отправная точка, за которую теперь всех буду сажать, я ни слова не скажу. Но пока мы этого не видим.
Кокорин ошибся и не прав. По мне, вопрос лишь в адекватности наказания. В моём посте было написано лишь то, что большинство мужчин попадали в ситуации, в которых приходилось драться.
Не было сомнений, принимать ли Кокорина обратно. Он получил более чем жёсткое наказание. По физическим показателям он сейчас один из лучших.
Об усыновлении темнокожего ребёнка:
– Пока съездили посмотреть, как живут дети в Африке. Желание было и есть, а как будет дальше — посмотрим. Решение будем принимать, когда придёт время.
Побеждать, так с музыкой! И Сорокиным?
«Краснодар» активно завершает год: Сергей Егоров сообщает о переговорах с «Динамо» по Скопинцеву, уже продан в Казань Иван Игнатьев, а в обратном направлении уже зимой проследует Егор Сорокин. Защитник должен был провести в аренде в «Рубине» весь сезон, но отвратительно играл и сел в запас. Естественно, смысла в продолжении такой аренды не было.
Клуб сообщил и ещё одну интересную новость: музыку для «Краснодара» написал сам Ханс Циммер, произведения которого вы слышали в мультфильме «Король Лев», в «Пиратах Карбиского моря», «Шерлоке Холмсе» и многих фильмах культового режиссёра Кристофера Нолана. Правда, премьеры на стадионе «Краснодар» придётся ждать до следующего сезона…
ЦСКА выпустил последний новогодний видеоролик
«Армейское» клубное ТВ шикарно встретило прошлый новый год роликом с загадывающим нападающего Виктором Гончаренко и Евгением Гинером, отказывающим тренеру в таком подарке. В заключительно же ролике этого года Гинер всё-таки расщедрился на подарки, но Гончаренко снова в пролёте. Зато Фёдор Чалов внезапно с кубком чемпионов.
«Сочи» – «Оренбург» перенесли. Опять
Переносить матч команд, не игравших в еврокубках и вылетевших из кубка, на 23 февраля, было шикарной задумкой РПЛ. В самом деле, не в апреле же в футбол играть, когда есть февраль? Однако сами клубы обратились в лигу с просьбой сдвинуть матч, чтобы они успели провести нормальные сборы. В итоге игру перенесли на 11 марта. Ну, в самом деле, не на апрель же.
РФС продлил контракты с тренерами, но не с Черчесовым
РФС сообщил о продлении соглашений с тренерами некоторых национальных сборных: например, с Михаилом Лихачёвым (пляжная сборная), Александром Кержаковым (команда 2001 г.р.) и Дмитрием Хомухой (2002 г.р.).
Станислав Черчесов и Михаил Галактионов «продолжат работу в рамках ранее подписанных соглашений». По сведениям Сергея Егорова, тренеру главной команды страны сделано предложение о продлении.
Последний тост Глушакова в «Спартаке»
Телеграм-канал «Мутко против» опубликовал видео тоста Дениса Глушакова, который экс-капитан «Спартака» произнёс год назад. Ничего сенсационного – футболист призывает партнёров к единству, без которого невозможно добиться никаких успехов. Единственное – особо выделяет имевшие место недопонимания с Джикией.
Остаётся пожелать нам всем в будущем году быть более едиными и успешными, чем игроки «Спартака».
Фото: Советский Спорт, Инстаграм Сергея Семака