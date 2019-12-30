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Семин о Егорове: нельзя сказать, что он лоббировал одну или другую команду

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что покинувший должность руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров не пытался отстаивать интересы одной из команд в чемпионате России.
Фото: ТАСС
"Мое мнение такое, что он старался, очень. Он достаточно профессионально работал, но эта должность чересчур сложная, здесь много нюансов. Одним нравится судейство, другим – нет. (Должность) очень сложна. Он разбирался, на мой взгляд, очень объективно. Нельзя сказать, что он лоббировал одну или другую команду. Наверное, мы ему должны сказать большое спасибо за эту работу. Новому (руководящему) пожелать поменьше ошибок, вот и все", - цитирует Семина "Р-Спорт".

Об уходе Егорова из ДСИ по собственному желанию РФС объявил в пятницу. Егоров стал исполняющим обязанности главы ДСИ РФС в апреле 2018 года после отставки Андрея Будогосского. В мае того же года Егоров был утвержден в должности руководителя департамента.


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Теги: Семин Локомотив Егоров
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