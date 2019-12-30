"Давайте я так скажу: я видел две игры — товарищеские и тренировки с участием Кокорина. Так вот, Кокорин усилит "Зенит" и станет сильнейшим нападающим в России. Мне так кажется. Я могу ошибаться, как и любой другой человек. Но на данный момент я считаю, что это сильнейший нападающий в России, если начнет играть.
Более того, я готов даже поспорить: по весенней части чемпионата Кокорин забьет больше голов, чем любой другой футболист. Если кто-то готов предложить мне противоположное пари, то я готов принять его", — цитирует Радимова "Спорт уик-энд".
Радимов: Кокорин забьет весной больше голов, чем любой другой футболист РПЛ. Готов поспорить
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов дал интервью, в котором выразил уверенность в том, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин успешно возобновит футбольную карьеру.
Фото: © ФК «Зенит»
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