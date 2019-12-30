Бывший футболист "Зенита" Сергей Герасимец дал интервью, в котором высказался о проблемах "Спартака", занимающего в чемпионате России 10-е место после 19 туров.
"Что происходит со "Спартаком"? Задайте этот вопрос руководству клуба. Подобное происходит уже не первый год. Мне сложно понять, почему "Спартак" продает таких футболистов, как Зе Луиш и Адриано, а на их места приглашают тех, кто, образно говоря, ниже их на голову.
Недавно Глушаков много интересного рассказал о "Спартаке" в своем интервью. У команды огромная армия болельщиков. Как можно было допустить, чтобы она скатилась в нижнюю часть турнирной таблицы?!
Пока самое лучшее, что есть у "Спартака" — это музей. Когда команда вырастет до его уровня, тогда можно будет говорить о перспективах "Спартака", — цитирует Герасимца "Спорт уик-энд".
Герасимец: пока лучшее, что есть у "Спартака" — это музей
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