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Rusfootball.info поздравляет читателей с Новым годом!

И желает, чтобы новогоднее настроение сопровождало вас весь наступающий год, за который вы, без сомнения, сможете осуществить все заветные желания!
Президент в своём новогоднем обращении, скорее всего, снова скажет, что это был трудный год, и будет прав. Футбол часто отвлекает нас от бытовых проблем, даёт необходимый выход эмоциям, иногда приносит радость, порой становится поводом наконец собраться с друзьями и весело провести время.

Но для человека, неравнодушного к российскому футболу, год был действительно трудным. Во внутреннем чемпионате не прекращалась ругня из-за судейских решений, которые мы обсуждали не меньше самого футбола (и которые порой влияли на результат не меньше качества игры).

Солидная часть аудитории сайта мучилась и злилась, целый год глядя за страданиями своей команды на поле. Другая большая часть посетителей портала под конец года, несмотря на все внутренние успехи, получила неприятнейший удар в еврокубках. Из них в итоге с небывалой скоростью были вышвырнуты все российские клубы. Даже сборная, радовавшая весь год, под конец смазала впечатление.

Потому хочется пожелать всем нам оставить эти разочарования в уходящем году, а в новом видеть свои любимые команды сильными и не стыдиться за их игру даже после неизбежных поражений. Пусть любимое увлечение футболом не превращается в рутину, на которую не стоит тратить время и эмоции, генерирующую в основном негатив. Пусть футбол не разочаровывает и не отталкивает вас, а наоборот – привлекает к нашей любимой игре всё больше знакомых. Мы же постараемся сделать всё, чтобы читать о ней на нашем портале было интересно.

Желаем, чтобы костяные ноги ваших любимых футболистов забивали, как говорят англичане, бриллиантовые голы. Пусть ирония судьбы будет по отношению к вам исключительно доброй и не делает пленниками неприятных ситуаций. Пусть те, кому уже невтерпёж ходить на ненавистную работу, наконец поменяют профессию, а кого она устраивает – станут в своём деле успешнее Оливье Жиру. Пусть окружающие не будут колючими, как ёлка, и ведут себя по-джентльменски. Удачи, интересных приключений и побольше поводов открывать шампанское вам в новом году!


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