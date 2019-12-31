На форуме абонентов "НТВ-Плюс" завершилось голосование за звание лучшего комментатора 2019 года.
В номинации имени Владимира Маслаченко победу одержал Станислав Минин (320 очков). Второе место занял пятикратный победитель голосования Константин Генич (223 очка). Третье место занял Денис Казанский (159 очков). Александр Елагин стал четвертым, набрав 145 очков. Пятым стал Сергей Кривохарченко (73 очка).
Минин – лучший комментатор 2019 года по версии абонентов "НТВ-Плюс"
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