» » Канищев: клуб АПЛ был готов заплатить 5 млн евро за Мака, но Семак его не отпустил

Канищев: клуб АПЛ был готов заплатить 5 млн евро за Мака, но Семак его не отпустил

Бывший футболист "Зенита" Александр Канищев рассказал, что у полузащитника петербургского клуба Роберта Мака было предложение из Англии.

"Я сотрудничал с одним футбольным агентством, мы предлагали "Зениту" продать Роберта Мака в АПЛ еще прошлой зимой. Общался на эту тему с Александром Дюковым, за полузащитника один клуб был готов заплатить 5 миллионов евро! Однако Семак сказал, что этот игрок ему очень нужен. Хотя было понятно, что в "Зените" словак не прибавляет, а деградирует.

В итоге Мака не отпустили, он почти год просидел на лавке. В нескольких играх попылил на поле, сдулся — и все, его нет! Какой смысл удерживать игрока? Сейчас у него закончится контракт, он уйдет бесплатно… Правда, у меня нет уверенности, что сумеет найти хороший клуб", - цитирует Канищева "Спорт уик-энд".


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Теги: Мак Зенит Семак
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