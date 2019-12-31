Бывший футболист "Зенита" Александр Канищев рассказал, что у полузащитника петербургского клуба Роберта Мака было предложение из Англии.
"Я сотрудничал с одним футбольным агентством, мы предлагали "Зениту" продать Роберта Мака в АПЛ еще прошлой зимой. Общался на эту тему с Александром Дюковым, за полузащитника один клуб был готов заплатить 5 миллионов евро! Однако Семак сказал, что этот игрок ему очень нужен. Хотя было понятно, что в "Зените" словак не прибавляет, а деградирует.
В итоге Мака не отпустили, он почти год просидел на лавке. В нескольких играх попылил на поле, сдулся — и все, его нет! Какой смысл удерживать игрока? Сейчас у него закончится контракт, он уйдет бесплатно… Правда, у меня нет уверенности, что сумеет найти хороший клуб", - цитирует Канищева "Спорт уик-энд".
Канищев: клуб АПЛ был готов заплатить 5 млн евро за Мака, но Семак его не отпустил
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